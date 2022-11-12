Вильсон Изидор рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Локомотива» Ильсон Изидор поделился мнением, почему его команде не удалось обыграть «Спартак» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Прежде всего нам не хватило хорошего первого тайма. Во втором тайме мы бросили в бой все силы для того, чтобы вырвать ничью.
Если бы было чуть больше времени во втором тайме, то команде удалось бы сравнять счёт. Не хватило немного времени», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Несмотря на забитый мяч Изидора, «Локомотив» уступил «Спартаку» со счётом 1:2. После этого поражения железнодорожники остались на 14-м месте турнирной таблицы, набрав всего 13 очков. Следующий матч команда проведёт в рамках Фонбет Кубка России, где встретится в гостях с «Краснодаром».
- 12 ноября 2022
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