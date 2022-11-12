Изидор: место в таблице давит на игроков «Локо». Только в наших силах исправить ситуацию

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор после матча со «Спартаком» (1:2) высказался о турнирном положении своей команды. Нападающий стал автором единственного гола железнодорожников в матче, мячи красно-белых на счету Квинси Промеса и Данилы Пруцева.



«Место в таблице давит на игроков. Но это только наша задача. Только в наших силах исправить ситуацию. Нам надо сейчас ремобилизироваться, чтобы выступить достойно в двух оставшихся матчах Кубка, провести хорошие сборы и намного лучше провести вторую часть РПЛ», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. В случае если завтра, 13 ноября, «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники могут опуститься в зону вылета российского чемпионата.