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Вильсон Изидор высказался о перестановках в руководстве «Локомотива»

Вильсон Изидор высказался о перестановках в руководстве «Локомотива»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что его не касаются перестановки в руководящем звене московской команды.

«Как бы ни менялось руководство, я — игрок. Меня это не касается. Никакой обеспокоенности и тревоги по этому поводу нет.

Нам надо начать выигрывать игры. Мне хорошо выступать и помогать команде выигрывать», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

22-летний Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». В нынешнем сезоне Вильсон принял участие в 16 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

«Локомотив» после 17 матчей Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. Если московская команда закончит сезон на этом месте, то ей предстоит сыграть в стыковых матчах.

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