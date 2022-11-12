Вильсон Изидор объяснил, почему решил не покидать «Локомотив» летом

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, почему принял решение не покидать стан железнодорожников минувшим летом.

«Почему не ушёл летом? Я хотел в любом случае провести сезон в «Локомотиве» и помочь команде. Ни в коем случае не рассматривал ситуацию, чтобы уехать из России после шести месяцев чемпионата. Я здесь чувствую себя комфортно. Надеюсь, что буду приносить пользу команде», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Гол Изидора не спас «Локомотив» от поражения в матче с «Локомотивом» — 1:2. Железнодорожники с 13 очками остались на 14-м месте турнирной таблицы чемпионата в зоне стыковых матчей. Следующую встречу команда проведёт в рамках Фонбет Кубка России, где сыграет на выезде с «Краснодаром».