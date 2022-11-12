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Изидор: «Локомотив» неудачно стартовал. Но нельзя сказать, что я стал хуже играть

Изидор: «Локомотив» неудачно стартовал. Но нельзя сказать, что я стал хуже играть
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своей игре в первой половине сезона.

«Мне ничего другого не остаётся, кроме как выкладываться и стараться играть как можно лучше. Если у вас мнение, что мои выступления стали хуже, вы имеете на него право. Ни в коем случае нельзя сказать, что я в каком-то матче инвестировал меньше сил в игру и стал хуже играть. Выходя на матчи, я стараюсь забивать голы.

Стоит признать, что «Локомотив» неудачно стартовал. Сейчас всё в наших руках, чтобы перевернуть ситуацию и постараться достойно закончить чемпионат.

Может, у нас просто немного уменьшилась уверенность в своих силах — это касается всей команды. Надо вернуть уверенность в своих силах всей команде», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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