Жоан Лапорта: цель «Барселоны» в этом сезоне — победа в Примере

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвёл итоги первой части сезона для каталонского клуба. Сине-гранатовые лидируют в Примере, имея в активе 37 очков и на два очка опережая мадридский «Реал», но не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией».
«Я положительно оцениваю первый этап сезона. Наша команда конкурентоспособна, и она была усилена, хотя мы всё ещё находимся в стадии становления. Но этот процесс начал порождать большие ожидания. Нашим приоритетом в этом году является испанский чемпионат.
Мы всегда ставим максимальные цели, конечно, мы бы хотели продолжить выступление в Лиге чемпионов, но обстоятельства сложились так, что это невозможно. Это тяжёлый удар для нас. Но я настаиваю на том, что наша цель — победа в Примере. Надеюсь, мы будем двигаться в правильном направлении. Мы имеем все шансы на победу», — приводит слова Лапорты Sport.es.
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