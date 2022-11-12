Конте — о Гарри Кейне: в его глазах читается желание быть главным героем чемпионата мира

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о своём нападающем Гарри Кейне.

«Я думаю, что в период, когда мы приняли участие в 13 матчах за 43 дня, Гарри сыграл действительно важную роль. На его плечах лежал огромный груз, но он выступил фантастически. Сейчас он поедет на чемпионат мира с большим энтузиазмом, в хорошей физической форме и, на мой взгляд, морально сильнее, чем раньше.

Я вижу игрока, который готов ко всему, в его глазах читается желание быть главным героем в лучшем соревновании на планете. Он чувствует большую ответственность, потому что он капитан сборной Англии, которая является одним из фаворитов турнира. Поэтому он хочет выступить на высшем уровне.

Я желаю ему и сборной Англии всего наилучшего, потому что Италия не играет на чемпионате мира. По этой причине я буду болельщиком английской сборной!» — приводит слова Конте издание The Athletic.

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