Мусиала провёл 100-й матч за «Баварию», игроку 19 лет

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала провёл свой сотый матч в футболке немецкого клуба. Этого достижения футболист добился в гостевой игре с «Шальке 04», где его команда победила со счётом 2:0, а сам хавбек отдал две результативные передачи.

«Замечательные чувства выиграть в своём сотом матче за «Баварию». Теперь всё моё внимание сосредоточено на выступлении за сборную Германии!» — написал 19-летний футболист на своей странице в социальных сетях.

По ходу текущего сезона Мусиала провёл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах. На счету немецкого футболиста 12 голов и 10 результативных передач. Игрок включён в финальную заявку сборной Германии на чемпионат мира, которой в рамках группового этапа предстоит сыграть с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

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