Гол Арнаутовича помог «Болонье» разгромить «Сассуоло»

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором «Болонья» принимала «Сассуоло». Финальный свисток главного арбитра Ивано Пеццуто зафиксировал победу хозяев со счётом 3:0.



На 30-й минуте Михел Эбишер открыл счёт после передачи Джона Лукуми. Развить своё преимущество «Болонья» сумела во втором тайме: Роберто Сориано ассистировал австрийскому форварду Марко Арнаутовичу, который поразил ворота «Сассуоло». На 78-й минуте Льюис Фергюсон довёл счёт до разгромного.



«Болонья» набрала 19 баллов и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице, у «Сассуоло» на три очка меньше и 14-е место.

В другом матче игрового дня «Сампдория» дома уступила «Лечче» со счётом 0:2. «Лечче» (15) занимает 15-ю строчку в таблице Серии А, «Сампдория» (6), которая одержала лишь одну победу в текущем розыгрыше турнира – на 19-й позиции.