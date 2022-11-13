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Гол Арнаутовича помог «Болонье» разгромить «Сассуоло»

Гол Арнаутовича помог «Болонье» разгромить «Сассуоло»
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Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором «Болонья» принимала «Сассуоло». Финальный свисток главного арбитра Ивано Пеццуто зафиксировал победу хозяев со счётом 3:0.

На 30-й минуте Михел Эбишер открыл счёт после передачи Джона Лукуми. Развить своё преимущество «Болонья» сумела во втором тайме: Роберто Сориано ассистировал австрийскому форварду Марко Арнаутовичу, который поразил ворота «Сассуоло». На 78-й минуте Льюис Фергюсон довёл счёт до разгромного.

«Болонья» набрала 19 баллов и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице, у «Сассуоло» на три очка меньше и 14-е место.

Италия - Серия А. 15-й тур
12 ноября 2022, суббота. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
3 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Эбишер – 30'   2:0 Арнаутович – 50'   3:0 Фергюсон – 78'

В другом матче игрового дня «Сампдория» дома уступила «Лечче» со счётом 0:2. «Лечче» (15) занимает 15-ю строчку в таблице Серии А, «Сампдория» (6), которая одержала лишь одну победу в текущем розыгрыше турнира – на 19-й позиции.

Италия - Серия А. 15-й тур
12 ноября 2022, суббота. 20:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 2
Лечче
Лечче
0:1 Коломбо – 45+1'   0:2 Банда – 83'
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