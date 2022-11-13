Бензема рассказал о готовности сыграть за сборную Франции в первом матче на ЧМ-2022
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема рассчитывает принять участие в первом матче команды на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьёзного. До 22 ноября ещё есть время. Я буду в хорошей форме, физически и морально готов. Победа на чемпионате мира была бы одним из лучших подарков для меня на день рождения. Каждый матч будет финалом. У нас очень хорошая группа, и мы будем двигаться от матча к матчу», — приводит слова Бензема Marca.
Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Франции в одной группе сыграет с Австралией, Данией и Тунисом. В первом матче национальная команда Франции сыграет с Австралией 22 ноября.
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