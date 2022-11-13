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Сергей Семак: Клаудиньо тренировался не в полную, Кассьерра долго не играл

Сергей Семак: Клаудиньо тренировался не в полную, Кассьерра долго не играл
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор стартового состава на матч 17-го тура РПЛ с «Торпедо», в частности, высказался о том, почему бразилец Клаудиньо и колумбиец Матео Кассьерра получили чуть менее получаса игрового времени, выйдя на замену во втором тайме.

«Есть определённые нюансы, которые мы рассматриваем по ходу подготовки. Тот же Андрей Мостовой в прошлом матче вышел и сыграл хорошо, забил. Клаудиньо тренировался не в полную, были небольшие мышечные проблемы, пропустил какой-то тренировочный цикл. Матео Кассьерра долго не играл», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Торпедо» – «Зенит» состоялся в субботу, 12 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве. На 64-й минуте Сергей Семак произвёл две замены, выпустив вместо Андрея Мостового и Ивана Сергеева Клаудиньо и Кассьерру. Уже на 70-й минуте Клаудиньо помог отличиться Малкому, а на 81-й забил сам с передачи Густаво Мантуана.

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