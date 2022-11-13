Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:2).

«Победила лучшая команда, мы боролись с самого начала, но не могли справиться с их длинными передачами. Обычно вы прессингуете, чтобы победить, но мы этого не делали. Наш соперник защищался очень хорошо. Сегодня у нас не было динамики, потому что нам навязывали длинные передачи, с которыми мы не смогли справиться. Матч был сложным и напряжённым. Они действительно хорошо справились с планом, который у них был. Мы отлично выступили в Лиге чемпионов и преуспели в АПЛ. Теперь мы вернёмся, и будем готовиться ко второй половине сезона», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на 5 очков.

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