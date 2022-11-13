Президент «Урала» Григорий Иванов назвал секрет преображения клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причины успешного выступления команды в последнее время.
«У нас хорошая команда. Начали чемпионат неудачно, так бывает. Команда собралась и сейчас показывает хорошую игру. Всегда говорю: самое главное — покажем красивый футбол, и очки придут. Действительно, мы набираем очки, и это очень хорошо!
В чем секрет такого преображения? Хочу сказать одно: как только Виктор Михайлович приступил к работе в нашем клубе, он сразу сказал всей команде, что будем много работать и будет множество теорий. Это мне больше всего понравилось в словах Гончаренко. Команда много работает — это даёт свои плоды», — приводит слова Иванова Sport24.
Беспроигрышная серия «Урала» составляет семь матчей. На данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очко. Напомним, Гончаренко возглавил клуб по ходу сезона. В этот момент команда занимала последнее место в турнирной таблице РПЛ.
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