«Истанбул Башакшехир» проиграл 0:7 «Галатасараю». Это его крупнейшее поражение в истории

Вечером 12 ноября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле состоялся матч 14-го тура чемпионата Турции, в котором «Истанбул Башакшехир» принимал «Галатасарай» и проиграл со счётом 0:7.
Столь крупную победу «Галатасараю» принесли хет-трик Керема Актюркоглу, голы Мауро Икарди (с пенальти), Дриса Мертенса и Абдулкерима Бардакчи, а также автогол центрального защитника хозяев поля Юссуфа Ндайишимийе.
Интересно, что Актюркоглу трижды попал в створ ворот «Истанбула» и забил три гола. У левого вингера «Галатасарая» теперь пять мячей в текущем розыгрыше чемпионата Турции – в сентябре он оформил дубль в матче с «Касымпашой». Он вышел в лучшие бомбардиры команды в турецкой Суперлиге, обойдя Бафетимби Гомиса и Мауро Икарди (по четыре).
Для «Истанбул Башакшехир», который тренирует Эмре Белозоглу, поражение 0:7 стало крупнейшим в клубной истории. Предыдущий антирекорд – 0:6 в игре с «Бурсаспором» в чемпионате Турции сезона-2009/10.
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