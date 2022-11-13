Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Истанбул Башакшехир» проиграл 0:7 «Галатасараю». Это его крупнейшее поражение в истории

«Истанбул Башакшехир» проиграл 0:7 «Галатасараю». Это его крупнейшее поражение в истории
Комментарии

Вечером 12 ноября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле состоялся матч 14-го тура чемпионата Турции, в котором «Истанбул Башакшехир» принимал «Галатасарай» и проиграл со счётом 0:7.

Столь крупную победу «Галатасараю» принесли хет-трик Керема Актюркоглу, голы Мауро Икарди (с пенальти), Дриса Мертенса и Абдулкерима Бардакчи, а также автогол центрального защитника хозяев поля Юссуфа Ндайишимийе.

Интересно, что Актюркоглу трижды попал в створ ворот «Истанбула» и забил три гола. У левого вингера «Галатасарая» теперь пять мячей в текущем розыгрыше чемпионата Турции – в сентябре он оформил дубль в матче с «Касымпашой». Он вышел в лучшие бомбардиры команды в турецкой Суперлиге, обойдя Бафетимби Гомиса и Мауро Икарди (по четыре).

Для «Истанбул Башакшехир», который тренирует Эмре Белозоглу, поражение 0:7 стало крупнейшим в клубной истории. Предыдущий антирекорд – 0:6 в игре с «Бурсаспором» в чемпионате Турции сезона-2009/10.

Турция - Суперлига. 14-й тур
12 ноября 2022, суббота. 20:00 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Окончен
0 : 7
Галатасарай
Стамбул
0:1 Актюркоглу – 14'   0:2 Икарди – 45' (пен)   1:2 Ндайишимийе – 45+3' (автогол)   1:3 Актюркоглу – 59'   1:4 Мертенс – 65'   1:5 Актюркоглу – 85'   1:6 Бардакчи – 88'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022