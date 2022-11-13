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«Терпели, сколько могли». Андрей Талалаев – о поражении «Торпедо» от «Зенита»

«Терпели, сколько могли». Андрей Талалаев – о поражении «Торпедо» от «Зенита»
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Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Сколько могли – терпели, выполняли установку. Футболисты дисциплинированно играли и справлялись с лучшей командой России. К сожалению, ничего не получалось в атаке. Ни проникающих передач, ни движений за спину. Какие-то полумоменты, рикошеты. Даже их не можем забить. Есть возможность для хорошей плодотворной работы в перерыве – в трансферном поле и в тренировочном.

Надо было забивать хотя бы один мяч перед отпуском. Не получилось. Чувства расстроенные. Во втором тайме «Зенит» увеличил скорость, разнообразил игру заменами, усилил фланги. Мы пытались противопоставить то, что у нас есть. Не справились. Питерский клуб заслуженно выиграл», – приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».

В середине сентября чёрно-белые одержали победу над ЦСКА, после чего сыграли вничью с «Факелом» и «Пари НН». Однако после этого команда потерпела в РПЛ пять поражений подряд, не забив в них ни одного гола (0:1, 0:1, 0:1, 0:2, 0:2).

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