«Терпели, сколько могли». Андрей Талалаев – о поражении «Торпедо» от «Зенита»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 17-го тура РПЛ.
«Сколько могли – терпели, выполняли установку. Футболисты дисциплинированно играли и справлялись с лучшей командой России. К сожалению, ничего не получалось в атаке. Ни проникающих передач, ни движений за спину. Какие-то полумоменты, рикошеты. Даже их не можем забить. Есть возможность для хорошей плодотворной работы в перерыве – в трансферном поле и в тренировочном.
Надо было забивать хотя бы один мяч перед отпуском. Не получилось. Чувства расстроенные. Во втором тайме «Зенит» увеличил скорость, разнообразил игру заменами, усилил фланги. Мы пытались противопоставить то, что у нас есть. Не справились. Питерский клуб заслуженно выиграл», – приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».
В середине сентября чёрно-белые одержали победу над ЦСКА, после чего сыграли вничью с «Факелом» и «Пари НН». Однако после этого команда потерпела в РПЛ пять поражений подряд, не забив в них ни одного гола (0:1, 0:1, 0:1, 0:2, 0:2).
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