Впервые с 1998 года на ЧМ не будет ни одного игрока из Украинской Премьер-лиги

Ни один футболист из чемпионата Украины не примет участие на чемпионате мира в Катаре, сообщает Суспільне Спорт.

В последний раз ни одного игрока из УПЛ не выступало на чемпионате мира в 1998 году.

Представители УПЛ на чемпионатах мира:

1994, 1998 – 0 игроков

2002 – 2 игрока (оба в составе Нигерии)

2006 – 27 игроков (19 – в Украине, по 3 – в Хорватии, а также Сербии и Черногории, 2 – в Польше)

2010 – 1 игрок (в Нигерии)

2014 – 9 игроков (4 – в Хорватии, по 1 – в Бразилии, Нигерии, Португалии, Нидерландах, Боснии и Герцеговине)

2018 – 3 игрока (2 – в Бразилии, 1 – в Хорватии)

2022 – 0 игроков.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Церемония открытия турнира состоится 20 ноября. В дебютном матче турнира национальная команда Катара встретится с Эквадором.

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