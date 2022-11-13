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Журналист Мартини: в Италии Сергея Карасева считают топовым судьёй мирового уровня

Журналист Мартини: в Италии Сергея Карасева считают топовым судьёй мирового уровня
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Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказал мнение о работе российского судьи Сергея Карасёва.

«В Италии Сергея Карасёва считают высококачественным и топовым судьей мирового уровня. Мы наблюдали за его работой несколько раз, например, на матчах Евро-2020 и в прошлом году в игре Лиги Европы «Наполи» — «Барселона».

Местные болельщики уже тогда начали сравнивать Карасёва с легендарным итальянским судьей Пьерлуиджи Коллиной. И не только из-за лысины. У российского арбитра есть многие профессиональные и человеческие качества, которые были у итальянца.

К сожалению для Карасева и всех российских судей, он не может быть на этом чемпионате мира. Уверен, в Катаре он мог бы судить важные матчи. Возможно, с отсутствием Сергея в каких-то играх этого мундиаля будет частично страдать качество судейства», — приводит слова Мартини Sport24.

Напомним, Сергей Карасёв ранее судил ряд матчей Лиги чемпионов УЕФА.

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