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Хавбек «Химок» Камышев: моё будущее? Пока никаких новостей

Хавбек «Химок» Камышев: моё будущее? Пока никаких новостей
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Полузащитник «Химок» Илья Камышев отреагировал на новость о его потенциальной продаже в ближайшее трансферное окно. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что уже грядущей зимой в команде планируют глобальную чистку состава.

«Я ничего не знаю. Не слышал, что кто-то хочет кого-то продать. Моё будущее? Пока никаких новостей. Всё по-прежнему так же, как и ранее», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

Отметим, что ранее наставник химчан Спартак Гогниев отстранил трёх игроков клуба, включая Камышева. О причинах отстранения до сих пор ничего неизвестно.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 16 сыгранных туров, набрав 12 очков. Сегодня, 13 ноября, подопечные Гогниева в родных стенах примут «Сочи».

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