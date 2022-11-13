Федун: в лазарете «Спартака» шесть человек — никто так хорошо с такими потерями не играет

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды и похвалил её за то, что в сложившейся ситуации она показывает хороший результат в чемпионате России.

«В лазарете «Спартака» находится шесть человек. Никто так хорошо с такими большими потерями не играет», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Вчера, 12 ноября, красно-белые в столичном дерби обыграли «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков и ушла на зимний перерыв, заняв вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-й строчке в зоне встреч.