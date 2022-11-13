Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федун: в лазарете «Спартака» шесть человек — никто так хорошо с такими потерями не играет

Федун: в лазарете «Спартака» шесть человек — никто так хорошо с такими потерями не играет
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды и похвалил её за то, что в сложившейся ситуации она показывает хороший результат в чемпионате России.

«В лазарете «Спартака» находится шесть человек. Никто так хорошо с такими большими потерями не играет», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Вчера, 12 ноября, красно-белые в столичном дерби обыграли «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков и ушла на зимний перерыв, заняв вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-й строчке в зоне встреч.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022