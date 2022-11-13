Федун: в лазарете «Спартака» шесть человек — никто так хорошо с такими потерями не играет
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды и похвалил её за то, что в сложившейся ситуации она показывает хороший результат в чемпионате России.
«В лазарете «Спартака» находится шесть человек. Никто так хорошо с такими большими потерями не играет», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Вчера, 12 ноября, красно-белые в столичном дерби обыграли «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков и ушла на зимний перерыв, заняв вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-й строчке в зоне встреч.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
08:20
-
08:19
-
07:01
-
06:59
-
05:58
-
05:46
-
05:40
-
04:55
-
04:51
-
04:45
-
04:36
-
04:26
-
04:16
-
04:03
-
03:48
-
03:27
-
03:24
-
03:16
-
03:06
-
02:45
-
02:44
-
02:05
-
01:57
-
01:43
-
01:42
-
01:22
-
00:52
-
00:50
-
00:40
-
00:39
-
00:21
- 12 ноября 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:22
-
23:20
Партнерский контент