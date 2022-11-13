Наставник «Баварии» Нагельсман высказался о 10-матчевой победной серии своей команды

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсман подвёл итоги встречи 15-го тура Бундеслиги с «Шальке» (2:0). Эта победа стала 10-й подряд для мюнхенцев во всех соревнованиях.

«Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе после Рождества. В этом сезоне всё возможно. Также перерыв пойдет на пользу для анализа и оценки.

Мусиала заметно прибавил и провел выдающуюся первую часть сезона. У него очень быстрые ноги, он талантливый игрок. Мы все рады, что он выступает за нас», — цитирует специалиста Sky Sport Deutschland.

Команда Нагельсманна с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. Своего ближайшего преследователя, «РБ Лейпциг», клуб из Мюнхена опережает на шесть очков.

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