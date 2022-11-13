Наставник «Баварии» Нагельсман высказался о 10-матчевой победной серии своей команды

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсман подвёл итоги встречи 15-го тура Бундеслиги с «Шальке» (2:0). Эта победа стала 10-й подряд для мюнхенцев во всех соревнованиях.
«Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе после Рождества. В этом сезоне всё возможно. Также перерыв пойдет на пользу для анализа и оценки.
Мусиала заметно прибавил и провел выдающуюся первую часть сезона. У него очень быстрые ноги, он талантливый игрок. Мы все рады, что он выступает за нас», — цитирует специалиста Sky Sport Deutschland.
Команда Нагельсманна с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. Своего ближайшего преследователя, «РБ Лейпциг», клуб из Мюнхена опережает на шесть очков.
Мане играет в футбол в сенегальской деревне. Видеоролик:
- 13 ноября 2022
-
08:20
-
08:19
-
07:01
-
06:59
-
05:58
-
05:46
-
05:40
-
04:55
-
04:51
-
04:45
-
04:36
-
04:26
-
04:16
-
04:03
-
03:48
-
03:27
-
03:24
-
03:16
-
03:06
-
02:45
-
02:44
-
02:05
-
01:57
-
01:43
-
01:42
-
01:22
-
00:52
-
00:50
-
00:40
-
00:39
-
00:21
- 12 ноября 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:22
-
23:20