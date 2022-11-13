Президент «Барселоны» высказался о возвращении Месси в команду в 2023-м

Для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси «Барселона» всегда будет домом. Об этом сообщил президент испанской команды Жоан Лапорта.

«Возвращение Месси в «Барселону» в 2023 году? Лео знает, что «Барселона» всегда будет его домом», — приводит слова Лапорты Sport.es.

35-летний Месси всю профессиональную карьеру провёл в составе «Барселоны». Он покинул её в 2021 году, так как клуб не смог продлить его контракт из-за финансовых проблем. Более года Месси выступает за «ПСЖ», в составе которого в 52 матчах забил 23 гола и отдал 29 результативных передач.

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