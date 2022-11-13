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«Это ужас, что сделали с клубом». Дмитрий Булыкин — о «Локомотиве»

«Это ужас, что сделали с клубом». Дмитрий Булыкин — о «Локомотиве»
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин после матча железнодорожников и «Спартака», в котором красно-белые одержали победу со счётом 2:1, оценил прошедшую игру и высказался о турнирных перспективах «Локомотива».

«Было интересное дерби. «Спартак» был посвежее и побыстрее. «Локомотив» не реализовал моменты, выход один на один, поэтому «Спартак» мог поплатиться, но выиграл. «Локомотив» забил в концовке и добавил нервозности.

Сможет ли «Локо» исправить ситуацию во втором круге? Это ужас, что сделали с клубом. Явно не на своём месте по футболистам. Мог быть как минимум в пятёрке. «Спартак» показал, что выглядит лучше по скорости и желанию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

У «Локомотива» в активе лишь 13 баллов после 17 туров РПЛ, команда располагается на 14-й позиции в турнирной таблице. При этом в случае победы «Химок» в матче с «Сочи» железнодорожники опустятся в зону вылета.

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