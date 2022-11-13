«Барселона» хочет бесплатно подписать бывшего полузащитника «Манчестер Сити»
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В связи с предстоящим уходом Серхио Бускетса и невпечатляющей игрой Франка Кессье «Барселона» намерена летом 2023 года подписать полузащитника «Жироны» Алеша Гарсию Серрано. Об этом сообщает El Chiringuito TV. Он достанется сине-гранатовым бесплатно, так как его контракт истекает в конце сезона.
25-летний Гарсия — воспитанник «Вильярреала». Позднее он выступал за «Манчестер Сити», бельгийский «Мускрон», румынское «Динамо» и испанский «Эйбар». За английскую команду в течение четырёх сезонов Гарсия сыграл в девяти матчах, забив один гол.
Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:
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