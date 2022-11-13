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Ашраф Хакими поддержал Серхио Рамоса после непопадания в заявку сборной Испании на ЧМ-2022

Ашраф Хакими поддержал Серхио Рамоса после непопадания в заявку сборной Испании на ЧМ-2022
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими поддержал одноклубника Серхио Рамоса после того, как 36-летний испанец не попал в окончательную заявку своей национальной команды для участия в чемпионате мира в Катаре.

«Серхио Рамос – лучший защитник в мире», — написал Хакими в своём «твиттере».

В составе национальной команды Серхио Рамос выиграл чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах, а в 2010 году – чемпионат мира, который проходил в ЮАР. За Испанию защитник сыграл 180 матчей, забив 23 гола.

Мундиаль в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Испанская команда на групповой стадии выступит в квартете Е. Соперниками команды Луиса Энрике на этом этапе станут национальные сборные Японии, Коста-Рики и Германии.

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