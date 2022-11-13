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Хави хочет видеть в «Барселоне» хавбека «Ньюкасла» Гимарайнса

Хави хочет видеть в «Барселоне» хавбека «Ньюкасла» Гимарайнса
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Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в приглашении в свою команду полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. Испанский специалист будет следить за игрой футболиста в составе сборной Бразилии на чемпионате мира. Об этом сообщает El Nacional.

24-летний Гимарайнс перешёл в «Ньюкасл» из «Лиона» в январе 2022 года за € 42,1 млн. В 14 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Ранее полузащитник был вызван в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира в Катаре. За национальную команду он дебютировал два года назад и принял участие в восьми матчах, отличившись один раз и четырежды отдав голевые передачи партнёрам.

Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

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