Хаджи: ощущение, что перед вторым таймом игроки «Спартака» и «Локо» поменялись футболками
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о московском дерби «Локомотива» и «Спартака», в котором сильнее оказались красно-белые — 2:1. В составе «Спартака» голами отметились Квинси Промес и Данил Пруцев, железнодорожники смогли ответить лишь голом Вильсона Изидора в концовке матча.
«Спартак» начал хорошо, но потом всё хуже и хуже… Такое ощущение, что перед вторым таймом игроки «Спартака» и «Локомотива» поменялись футболками — совершенно разные команды. Удивительно, что в итоге чуть не проиграли!
Шамар вышел один на один и не забил — как будто после этого сломалась игра. У «Спартака» перестал держаться мяч. Но в итоге дотерпели, чему я очень рад», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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- 13 ноября 2022
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