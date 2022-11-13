Карпукас: жаль, что поздновато забили «Спартаку». Но второй тайм «Локо» вселяет оптимизм

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о поражении команды от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сыграли два разных тайма. Конечно, того, что происходило на поле в первые 45 минут, быть не должно. Это нужно убирать и исключить в будущем. Сложно сказать, с чем связано такое начало матча, но хорошо, что быстро сделали выводы в перерыве.
Вторая половина игры получилась у нас намного лучше. Были и моменты, и давление на ворота соперника. Жаль, что поздновато забили и не хватило времени отыграться. Понятно, что результат отрицательный, но второй тайм вселяет оптимизм», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
20-летний Карпукас в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один гол.
- 13 ноября 2022
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