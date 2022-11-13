Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпукас: жаль, что поздновато забили «Спартаку». Но второй тайм «Локо» вселяет оптимизм

Карпукас: жаль, что поздновато забили «Спартаку». Но второй тайм «Локо» вселяет оптимизм
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о поражении команды от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сыграли два разных тайма. Конечно, того, что происходило на поле в первые 45 минут, быть не должно. Это нужно убирать и исключить в будущем. Сложно сказать, с чем связано такое начало матча, но хорошо, что быстро сделали выводы в перерыве.

Вторая половина игры получилась у нас намного лучше. Были и моменты, и давление на ворота соперника. Жаль, что поздновато забили и не хватило времени отыграться. Понятно, что результат отрицательный, но второй тайм вселяет оптимизм», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

20-летний Карпукас в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один гол.

«Локомотив» живёт в страшном сне. Команда рискует провести зиму в зоне вылета «Локомотив» живёт в страшном сне. Команда рискует провести зиму в зоне вылета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022