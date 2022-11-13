Марко Верратти близок к продлению контракта с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти близок к продлению контракта с командой до 2026 года, сообщает L'Equipe.
По информации источника, стороны несколько недель обсуждали новое соглашение, которое должно быть подписано до возобновления чемпионата Франции в декабре.
Спортивный директор парижан Луис Кампос также ведёт переговоры с несколькими игроками – Серхио Рамосом, Лионелем Месси, Маркиньосом и Преснелом Кимпембе, но именно продление контракта с итальянцем выглядит наиболее вероятным на сегодняшний день.
Текущее соглашение Верратти с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года.
Итальянский полузащитник перешёл в парижский клуб в 2012 году. За столичную команду Верратти сыграл 256 матчей и стал автором пяти голов.
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