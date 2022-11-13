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«Манчестер Юнайтед» планирует сократить зарплату де Хеа на 25%

«Манчестер Юнайтед» планирует сократить зарплату де Хеа на 25%
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа будет вынужден пойти на сокращение зарплаты, если он хочет остаться в английской команде. Сейчас 32-летний футболист получает в неделю € 428 тыс., в клубе хотят сократить его жалованье до € 314 тыс. (на 26%). Об этом сообщает Daily Star.

У «Манчестер Юнайтед» есть опция автоматического продления контракта с де Хеа, истекающего в конце сезона. Однако в клубе не собираются её активировать из-за высокой зарплаты футболиста.

В нынешнем сезоне де Хеа в 19 матчах во всех турнирах пропустил 22 мяча и девять раз сыграл «на ноль». Испанский вратарь, который не попал в заявку национальной сборной на чемпионат мира, выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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