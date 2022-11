ЧМ-2022 по футболу в Катаре: участники, группы, расписание матчей

20 ноября стартует чемпионат мира по футболу – 2022, который пройдёт в Катаре. До начала турнира остаётся ровно 1 неделя.



В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 18 декабря. Представляем вашему вниманию участников и расписание матчей.



Футбол. Чемпионат мира – 2022. Катар

Участники



Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.



Расписание матчей (время – московское)



Групповой этап



20 ноября, воскресенье



Группа А. Катар – Эквадор – 19:00



21 ноября, понедельник



Группа B. Англия – Иран − 16:00

Группа A. Сенегал – Нидерланды − 19:00

Группа B. США – Уэльс − 22:00



22 ноября, вторник



Группа C. Аргентина – Саудовская Аравия − 13:00

Группа D. Дания – Тунис − 16:00

Группа C. Мексика – Польша − 19:00

Группа D. Франция – Австралия − 22:00



23 ноября, среда



Группа F. Марокко – Хорватия − 13:00

Группа E. Германия – Япония − 16:00

Группа E. Испания – Коста-Рика − 19:00

Группа F. Бельгия – Канада − 22:00



24 ноября, четверг



Группа G. Швейцария – Камерун − 13:00

Группа H. Уругвай – Южная Корея − 16:00

Группа H. Португалия – Гана − 19:00

Группа G. Бразилия – Сербия − 22:00



25 ноября, пятница



Группа B. Уэльс – Иран − 13:00

Группа А. Катар – Сенегал − 16:00

Группа A. Нидерланды – Эквадор − 19:00

Группа B. Англия – США − 22:00



26 ноября, суббота



Группа D. Тунис – Австралия − 13:00

Группа С. Польша – Саудовская Аравия − 16:00

Группа D. Франция – Дания − 19:00

Группа C. Аргентина – Мексика − 22:00



27 ноября, воскресенье



Группа E. Япония – Коста-Рика − 13:00

Группа F. Бельгия – Марокко − 16:00

Группа F. Хорватия – Канада − 19:00

Группа E. Испания – Германия − 22:00



28 ноября, понедельник



Группа G. Камерун – Сербия − 13:00

Группа H. Южная Корея – Гана − 16:00

Группа G. Бразилия – Швейцария − 19:00

Группа H. Португалия – Уругвай − 22:00



29 ноября, вторник



Группа A. Эквадор – Сенегал − 18:00

Группа A. Нидерланды – Катар − 18:00

Группа B. Иран – США − 22:00

Группа B. Уэльс – Англия − 22:00



30 ноября, среда



Группа D. Австралия – Дания − 18:00

Группа D. Тунис – Франция − 18:00

Группа C. Саудовская Аравия – Мексика − 22:00

Группа C. Польша – Аргентина – 22:00



1 декабря, четверг



Группа F. Канада – Марокко − 18:00

Группа F. Хорватия – Бельгия − 18:00

Группа E. Коста-Рика – Германия − 22:00

Группа E. Япония – Испания − 22:00



2 декабря, пятница



Группа H. Гана – Уругвай − 18:00

Группа H. Южная Корея – Португалия − 18:00

Группа G. Сербия – Швейцария − 22:00

Группа G. Камерун – Бразилия − 22:00



1/8 финала

3–6 декабря



1/4 финала

9–10 декабря



1/2 финала

13–14 декабря



Матч за третье место

17 декабря



Финал

18 декабря