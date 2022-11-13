«Барселона» и «Манчестер Сити» рассматривают назначение Микеля Артеты на пост тренера

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета может сменить команду. В его услугах заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона». Об этом сообщает TEAMTalk.

По сведениям источника, «Манчестер Сити» может обратить внимание на 40-летнего Артету ввиду того, что действующий главный тренер команды Хосеп Гвардиола всё ещё не подписал новый контракт. С 2016 по 2019 год Артета работал в «Манчестер Сити» у своего соотечественника помощником.

«Барселона» же рассматривает Артету в качестве замены Хави, с которым команда второй год подряд не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Артета начинал карьеру в испанском клубе.

У кого из футболистов английской Премьер-лиги самый большой контракт? Видеоролик: