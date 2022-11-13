Футбольные «Динамо» и ЦСКА представили совместную коллекцию. Видео

В преддверии московского дерби, которое состоится сегодня, 13 ноября, «Динамо» и ЦСКА представили совместную коллекцию.
«Объединённые городом, уважением, историей. «Динамо» и ЦСКА выпускают совместную коллекцию, которая посвящена дружбе бело-голубых и красно-синих!» — сказано в сообщении «Динамо» в соцсети ВКонтакте.
Матчем между «Динамо» и ЦСКА на «ВТБ Арене» закроется программа 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнётся в 19:30 мск. Отметим, что после этого тура чемпионат России уйдёт на зимнюю паузу, которая продлится до начала марта 2023 года.
ЦСКА в 16 матчах набрал 29 очков, идёт на четвёртом месте и даже в случае победы не сможет подняться на строчку выше. У «Динамо» (6) столько же очков (26), сколько и у идущего выше «Ахмата». Если команда Славиши Йокановича победит, то сможет опередить грозненскую команду и догнать ЦСКА.
- 13 ноября 2022
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