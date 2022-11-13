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Антонио Рюдигер: там, откуда я родом, выживают сильнейшие

Антонио Рюдигер: там, откуда я родом, выживают сильнейшие
Антонио Рюдигер
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своём детстве. Будущий футболист родился в Берлине и жил в районе Нойкёльн, который имеет неоднозначную репутацию.

«Я вырос в берлинском неблагополучном районе. Безусловно, это оказало на меня большое влияние. У меня в семье шестеро братьев, денег было немного. В нашем районе жило много беженцев. Когда я был ребёнком, драться на улицах было для меня нормальным явлением. Это считалось обычным явлением. В конце концов, там, откуда я родом, выживают только сильнейшие. Это так. И это то, кем я являюсь сегодня. Избегание проблем не в моей ДНК, не в моём сознании. Поэтому моя мама называет меня солдатом! Я не люблю проигрывать, мне трудно это принять», — приводит слова Рюдигера AS.

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