«Ювентус» готов выложить большие деньги за трансфер Маркиньоса из «ПСЖ»

«Ювентус» заинтересован в подписании защитника «ПСЖ» Маркиньоса и готов выложить большую сумму для осуществления этого трансфера. Сам бразильский футболист может покинуть парижан, если в этом сезоне выиграет с командой Лигу чемпионов. Об этом сообщает Calciomercatoweb.
28-летний Маркиньос играет за «ПСЖ» с лета 2013 года, когда перешёл во французский клуб из «Ромы». В нынешнем сезоне защитник сборной Бразилии, вызванный для участия на чемпионате мира в Катаре, принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил один гол. Соглашение между сторонами подписано до 2024 года.
Ранее стало известно, что «Ювентус» связывался с агентами полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и намерен осуществить такой переход.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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