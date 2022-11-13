«Ювентус» готов выложить большие деньги за трансфер Маркиньоса из «ПСЖ»

«Ювентус» заинтересован в подписании защитника «ПСЖ» Маркиньоса и готов выложить большую сумму для осуществления этого трансфера. Сам бразильский футболист может покинуть парижан, если в этом сезоне выиграет с командой Лигу чемпионов. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

28-летний Маркиньос играет за «ПСЖ» с лета 2013 года, когда перешёл во французский клуб из «Ромы». В нынешнем сезоне защитник сборной Бразилии, вызванный для участия на чемпионате мира в Катаре, принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил один гол. Соглашение между сторонами подписано до 2024 года.

Ранее стало известно, что «Ювентус» связывался с агентами полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и намерен осуществить такой переход.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик: