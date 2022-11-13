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Британский эксперт: Англия не выиграет чемпионат мира без Риса Джеймса

Британский эксперт: Англия не выиграет чемпионат мира без Риса Джеймса
Рис Джеймс
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Британский футбольный эксперт Пол Мерсон раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за решение не включать защитника «Челси» Риса Джеймса в итоговую заявку на чемпионат мира в Катаре. Джеймс, который продолжает восстановление после травмы колена, мог успеть восстановиться к плей-офф турнира.

«Мы не выиграем чемпионат мира без Джеймса в команде. Он подходит для стартового состава, если бы мы его взяли, он бы постоянно играл. Он один из наших лучших игроков.

Если бы такая ситуация случилась с Гарри Кейном, тренерский штаб бы сказал: «Хорошо, мы возьмём его на турнир и будем использовать после группового этапа».

Я бы завернул Джеймса в вату, потому что на групповой стадии может играть Трент Александер-Арнольд, мы будем владеть мячом 70 процентов времени, и он будет выглядеть как чемпион мира.

Но в плей-офф, когда мы встретимся с Францией, Трент заснёт, а Килиан Мбаппе забьёт, мы будем чесать затылок. Я в шоке», — приводит слова Мерсона Daily Star.

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