Британский эксперт: Англия не выиграет чемпионат мира без Риса Джеймса

Британский футбольный эксперт Пол Мерсон раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за решение не включать защитника «Челси» Риса Джеймса в итоговую заявку на чемпионат мира в Катаре. Джеймс, который продолжает восстановление после травмы колена, мог успеть восстановиться к плей-офф турнира.
«Мы не выиграем чемпионат мира без Джеймса в команде. Он подходит для стартового состава, если бы мы его взяли, он бы постоянно играл. Он один из наших лучших игроков.
Если бы такая ситуация случилась с Гарри Кейном, тренерский штаб бы сказал: «Хорошо, мы возьмём его на турнир и будем использовать после группового этапа».
Я бы завернул Джеймса в вату, потому что на групповой стадии может играть Трент Александер-Арнольд, мы будем владеть мячом 70 процентов времени, и он будет выглядеть как чемпион мира.
Но в плей-офф, когда мы встретимся с Францией, Трент заснёт, а Килиан Мбаппе забьёт, мы будем чесать затылок. Я в шоке», — приводит слова Мерсона Daily Star.
«Арсенал» троллит Обамеянг, а Дайер – «Тоттенхэм» (и 1/8 ЛЧ)
- 13 ноября 2022
-
13:00
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:01
-
11:34
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
10:44
-
10:44
-
10:30
-
10:25
-
10:19
-
10:16
-
10:15
-
09:50
-
09:49
-
09:46
-
09:41
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:20
-
08:19
-
07:01
-
06:59
-
05:58
-
05:46
-
05:40