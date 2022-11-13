Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «КАМАЗ» в матче 18-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «КАМАЗ» в матче 18-го тура Первой лиги
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске проходил матч 18-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «СКА-Хабаровск» играл с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Финальный свисток Артура Фёдорова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте: точным ударом отметился Дмитрий Стародуб. На 56-й минуте удвоил преимущество своей команды Магомед Мусалов. Позднее дубль оформил Стародуб. На последних минутах один мяч отыграл Валентин Пальцев.

«СКА-Хабаровск» набрал 29 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. До зимы хабаровчане сыграют с «Краснодаром-2» и «Акроном».

«КАМАЗ» с 27 очками остался на седьмой строчке. До зимней паузы команда встретится со «Звездой» в Фонбет Кубке России, а затем с «Кубанью» и «Краснодаром-2».

Россия - Мелбет Первая лига. 18-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Стародуб – 40'   2:0 Мусалов – 56'   3:0 Стародуб – 64'   3:1 Пальцев – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022