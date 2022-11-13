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Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
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Фёдор Смолов поделился эмоциями от предстоящего матча с ЦСКА в РПЛ

Фёдор Смолов поделился эмоциями от предстоящего матча с ЦСКА в РПЛ
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА выделил несколько игроков армейской команды.

«Федя Чалов проводит хороший сезон, Игорь Акинфеев, как всегда, здорово выручает команду. Из легионеров отмечу Хесуса Медину и Хорхе Карраскаля, который хорош в дриблинге.

Даёт ли дополнительную мотивацию тот факт, что в случае победы над ЦСКА мы обгоним их в таблице? Конечно, думаю об этом, как и перед каждой игрой. Хотя дерби – это всегда особенный матч. К сожалению, поле сейчас такого качества, что нивелирует любое преимущество в мастерстве. Будем играть на победу, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

«Динамо» — ЦСКА. Чалов даст бой Смолову «Динамо» — ЦСКА. Чалов даст бой Смолову
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