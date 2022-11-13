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Антонио Рюдигер: если Германия выиграет чемпионат мира, возможно, это будет сюрпризом

Антонио Рюдигер: если Германия выиграет чемпионат мира, возможно, это будет сюрпризом
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Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о перспективах своей сборной на грядущем чемпионате мира в Катаре.

«Вы всегда должны рассматривать Германию как претендента на победу в турнире. Но если посмотреть на нашу игру в последние месяцы, возможно, наша победа будет сюрпризом. В последнее время нам не удавалось найти свою игру. Я считаю, что в хорошей форме, к примеру, Бразилия.

Сейчас новая эра нашей команды. В 2014 году у сборной Германии были такие люди, как Кроос, Гётце, Лам, Швайнштайгер. Но я думаю, что сейчас у нас тоже есть поколение футболистов, способных добиться чего-то важного», — приводит слова Рюдигера AS.

Сборная Германии на групповом этапе чемпионата мира встретится с командами Испании, Коста-Рики и Японии.

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