Масалитин: остроатакующего футбола в матче «Динамо» и ЦСКА не будет — команды равны
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Динамо» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» неудобный соперник для ЦСКА? Игра на игру не приходится. На сегодняшний день команды равны. Сегодня динамовцы и армейцы непредсказуемы — на это есть объективные причины.
Остроатакующего футбола мы сегодня не увидим, игра будет делиться на отрезки по 15–20 минут. Может быть, мы увидим хорошую, огненную концовку, но атаки будут то в одну сторону, то в другую», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Встреча между «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 13 ноября, на «ВТБ Арене». Этот матч закроет программу 17-го тура РПЛ, после которого лига уйдет на зимнюю паузу.
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