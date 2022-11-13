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«Барселона» может подписать Илкая Гюндогана в зимнее трансферное окно

«Барселона» может подписать Илкая Гюндогана в зимнее трансферное окно
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Хави является большим поклонником игры другого футболиста «горожан» — Бернарду Силвы, но в «Барселоне» понимают, что приобрести португальца зимой будет практически невозможно, так как он является важной частью состава команды Хосепа Гвардиолы.

Поэтому в стане сине-гранатовых рассматривают альтернативу португальцу, и такой альтернативой является Гюндоган, чей контракт истекает в июне 2023 года. В «Барселоне» очень ценят талант немца и считают его универсальным игроком.

В 20 матчах за команду Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне Гюндоган забил два мяча, ещё дважды немец ассистировал партнёрам.

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