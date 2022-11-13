Александр Гришин рассказал, с какими сложностями может столкнуться ЦСКА в матче с «Динамо»

Тренер в структуре московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от дерби армейцев и «Динамо», а также рассказал, какие проблемы команды могут испытать по ходу матча.



«ЦСКА — «Динамо» всегда было дружеским дерби, потому что команды и болельщики друг друга уважают. Хотелось бы увидеть хороший, красивый футбол и, конечно, победу ЦСКА.



С какими сложностями могут столкнуться армейцы? «Динамо» очень хорошая команда, играет в быстрый футбол. Именно в этом будут заключаться основные сложности у армейцев. У «Динамо» тоже могут возникнуть большие проблемы, потому что ЦСКА будет пытаться всеми силами исправиться после поражения от «Пари НН», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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