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Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Александр Гришин рассказал, с какими сложностями может столкнуться ЦСКА в матче с «Динамо»

Александр Гришин рассказал, с какими сложностями может столкнуться ЦСКА в матче с «Динамо»
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Тренер в структуре московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от дерби армейцев и «Динамо», а также рассказал, какие проблемы команды могут испытать по ходу матча.

«ЦСКА — «Динамо» всегда было дружеским дерби, потому что команды и болельщики друг друга уважают. Хотелось бы увидеть хороший, красивый футбол и, конечно, победу ЦСКА.

С какими сложностями могут столкнуться армейцы? «Динамо» очень хорошая команда, играет в быстрый футбол. Именно в этом будут заключаться основные сложности у армейцев. У «Динамо» тоже могут возникнуть большие проблемы, потому что ЦСКА будет пытаться всеми силами исправиться после поражения от «Пари НН», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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