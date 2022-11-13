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Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
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Силкин: если «Динамо» не победит ЦСКА, то о создании команды в этом сезоне можно забыть

Силкин: если «Динамо» не победит ЦСКА, то о создании команды в этом сезоне можно забыть
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи команды с ЦСКА в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень хочется, чтобы «Динамо» на перерыв в РПЛ ушло в хорошем настроении. Потому что если не выиграть в матче с ЦСКА, то о создании команды в этом сезоне можно будет забыть. Уж больно большой будет отрыв.

Игра с ЦСКА — матч за шесть очков. Последние результаты в пользу «Динамо». К тому же Динамо» для ЦСКА не очень удобный соперник. Очень бы хотелось, чтобы именно в борьбе с конкурентами команда набрала очки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 13 ноября. Начало встречи на «ВТБ Арене» – в 19:30 мск.

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