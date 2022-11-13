Григорян: правление Абаскаля — не только результат, но и тотальный рост игроков

Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что под руководством наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля футболисты команды прогрессируют.

«Посмотрите, на какой уровень вышел Пруцев. Также Денисов. Хорошо, мы говорим сейчас о молодых ребятах, а может кто‑то вспомнить в исполнении Зобнина игру такого уровня? На мой взгляд, он играет лучший сезон в карьере.

Джикия, как оказалось, может отдавать первый пас. Хлусевич тоже вышел на новый уровень. Так что, я думаю, правление Абаскаля — это не только качественный результат, но это и тотальный рост игроков», — заявил Григорян в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» уходит на зимний перерыв, располагаясь на втором месте в турнирной таблице РПЛ. От лидера первенства — «Зенита» — красно-белые отстают на шесть очков.