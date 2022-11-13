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Григорян: правление Абаскаля — не только результат, но и тотальный рост игроков

Григорян: правление Абаскаля — не только результат, но и тотальный рост игроков
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Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что под руководством наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля футболисты команды прогрессируют.

«Посмотрите, на какой уровень вышел Пруцев. Также Денисов. Хорошо, мы говорим сейчас о молодых ребятах, а может кто‑то вспомнить в исполнении Зобнина игру такого уровня? На мой взгляд, он играет лучший сезон в карьере.

Джикия, как оказалось, может отдавать первый пас. Хлусевич тоже вышел на новый уровень. Так что, я думаю, правление Абаскаля — это не только качественный результат, но это и тотальный рост игроков», — заявил Григорян в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» уходит на зимний перерыв, располагаясь на втором месте в турнирной таблице РПЛ. От лидера первенства — «Зенита» — красно-белые отстают на шесть очков.

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