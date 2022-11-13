«Оренбург» — «Краснодар»: Владимир Сычевой забил свой 12-й гол в РПЛ на второй минуте
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Сегодня, 13 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Играют местный «Оренбург» и «Краснодар». Стартовый свисток Кирилла Левникова прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На второй минуте счёт открыл Владимир Сычевой. Он забил 12-й гол в РПЛ, сравнявшись по этому показателю с нападающим «Зенита» Малкомом. Лучшим бомбардиром РПЛ является форвард «Спартака» Квинси Промес, у которого 14 точных ударов.
Обслуживает матч «Оренбург» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогают ему Кирилл Большаков и Дмитрий Жвакин. Резервный судья — Антон Фролов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Игорь Демешко.
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