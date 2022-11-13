Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соломатин: хочется, чтобы матч «Динамо» — ЦСКА запомнился результативной игрой

Соломатин: хочется, чтобы матч «Динамо» — ЦСКА запомнился результативной игрой
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от дерби армейцев с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Фаворита в этом матче нет, как и во всех дерби. В сегодняшнем матче хотелось бы увидеть завершающий яркий футбол в исполнении двух команд. Хочется, чтобы последний тур этого года запомнился результативной игрой», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА имеет в активе 29 баллов и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В случае победы бело-голубые догонят армейцев по количеству набранных очков. Лидером первенства является «Зенит» (42).

Новость по теме
Эксперты оценили шансы Захаряна и Чалова забить в дерби «Динамо» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022