Соломатин: хочется, чтобы матч «Динамо» — ЦСКА запомнился результативной игрой

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от дерби армейцев с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Фаворита в этом матче нет, как и во всех дерби. В сегодняшнем матче хотелось бы увидеть завершающий яркий футбол в исполнении двух команд. Хочется, чтобы последний тур этого года запомнился результативной игрой», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА имеет в активе 29 баллов и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В случае победы бело-голубые догонят армейцев по количеству набранных очков. Лидером первенства является «Зенит» (42).