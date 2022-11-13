Соломатин: хочется, чтобы матч «Динамо» — ЦСКА запомнился результативной игрой
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от дерби армейцев с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
«Фаворита в этом матче нет, как и во всех дерби. В сегодняшнем матче хотелось бы увидеть завершающий яркий футбол в исполнении двух команд. Хочется, чтобы последний тур этого года запомнился результативной игрой», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА имеет в активе 29 баллов и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В случае победы бело-голубые догонят армейцев по количеству набранных очков. Лидером первенства является «Зенит» (42).
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