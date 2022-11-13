«Мне говорят, это во благо команды». Дмитрий Баринов — об игре центральным защитником

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал об игре на позиции центрального защитника.
«Позиция центрального защитника нравится меньше? Отношение не поменялось. Но мне говорят, это во благо команды. Я же не пойду к тренеру и не скажу: «Не надо меня ставить, ставьте кого-то другого». У каждого тренера своё видение, он так считает. Значит, ему виднее. Я к этому отношусь спокойнее, стараюсь не забивать голову. В этой позиции мне не хватает драйва, иногда хочется вперёд, а понимаешь, что нельзя.
Игра в три защитника? Это хорошая схема, но не сказать, что я при ней очень много играл. Многие считают, что она более оборонительная, но я так не считаю. Мы в первый раз попробовали так играть с ЦСКА, и посмотрите, какой был матч. Если отработать эту тактику до идеала, она даст свои плоды. Мы пока на этом пути. От игры к игре идём к идеальному, но впереди у нас не хватает остроты», — приводит слова Баринова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
- 13 ноября 2022
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