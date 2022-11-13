Глушаков не попал в заявку «Химок» на матч с «Сочи»

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором подмосковные «Химки» примут «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Химки»: Лантратов, Волков, Чежия, Идову, Боженов, Гулиев, Казанцев, Магомедов, Зуев, Руденко, Долгов. Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Филин, Данилкин, Чёрный, Никитин, Главчич, Гбане, Мирзов, Дулаев, Садыгов.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Миладинович, Терехов, Заика, Дркушич, Макарчук, Юсупов, Бурмистров, Жоаозиньо, Мелкадзе. Запасные: Адамов, Джанаев, Мещанинов, Юрганов, Ушатов, Шипунов, Кравцов, Мартовой, Джорджевич, Сарвели.
«Химки» после 16 матчей имеют в активе 12 баллов и занимают 15-ю позицию в турнирной таблице. В случае победы команда Спартака Гогниева обойдёт «Локомотив» (13). «Сочи» (22) — на девятой строчке.
- 13 ноября 2022
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