Глушаков не попал в заявку «Химок» на матч с «Сочи»

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором подмосковные «Химки» примут «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Химки»: Лантратов, Волков, Чежия, Идову, Боженов, Гулиев, Казанцев, Магомедов, Зуев, Руденко, Долгов. Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Филин, Данилкин, Чёрный, Никитин, Главчич, Гбане, Мирзов, Дулаев, Садыгов.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Миладинович, Терехов, Заика, Дркушич, Макарчук, Юсупов, Бурмистров, Жоаозиньо, Мелкадзе. Запасные: Адамов, Джанаев, Мещанинов, Юрганов, Ушатов, Шипунов, Кравцов, Мартовой, Джорджевич, Сарвели.

«Химки» после 16 матчей имеют в активе 12 баллов и занимают 15-ю позицию в турнирной таблице. В случае победы команда Спартака Гогниева обойдёт «Локомотив» (13). «Сочи» (22) — на девятой строчке.