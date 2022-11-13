Владимир Сычевой оформил идеальный хет-трик в матче с «Краснодаром»
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Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой оформил идеальный хет-трик в матче с «Краснодаром» — забил головой, левой и правой ногой. За последние десять сезонов Российской Премьер-Лиги это седьмой идеальный хет-трик и первый с мая 2021 года, когда Артём Дзюба отправил четыре мяча в ворота «Тамбова», сообщает портал Opta.
На момент публикации новости «Оренбург» обыгрывает «Краснодар» со счётом 5:1, идёт второй тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сычевой догнал лидера гонки бомбардиров Российской Премьер-Лиги — спартаковца Квинси Промеса. На счету футболистов по 14 мячей.
В «Оренбург» 26-летний форвард перешёл в 2021 году из «Иртыша». В 45 матчах за команду Сычевой забил 20 голов.
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