«Это не предел». Спортивный директор «Оренбурга» — о результатах команды перед перерывом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал победу своей команды в матче с «Краснодаром» со счётом 5:1. Победу оренбуржцам принесли хет-трик Владимира Сычевого и голы Лукаса Веры и Химми Марина. «Краснодар» ответил лишь мячом Алексея Ионова.



«Не обидно ли, что команда в такой форме уходит на перерыв? А кто сказал, что во второй части она не станет ещё лучше? Это же не предел.



Где максимум этого «Оренбурга»? На место по итогам сезона не рассчитываем, но будем играть, а там как получится. Доберёмся до конца сезона и всё узнаем», – сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Оренбург» набрал 25 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (25) — восьмой.