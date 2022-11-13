Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не предел». Спортивный директор «Оренбурга» — о результатах команды перед перерывом

«Это не предел». Спортивный директор «Оренбурга» — о результатах команды перед перерывом
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал победу своей команды в матче с «Краснодаром» со счётом 5:1. Победу оренбуржцам принесли хет-трик Владимира Сычевого и голы Лукаса Веры и Химми Марина. «Краснодар» ответил лишь мячом Алексея Ионова.

«Не обидно ли, что команда в такой форме уходит на перерыв? А кто сказал, что во второй части она не станет ещё лучше? Это же не предел.

Где максимум этого «Оренбурга»? На место по итогам сезона не рассчитываем, но будем играть, а там как получится. Доберёмся до конца сезона и всё узнаем», – сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Оренбург» набрал 25 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (25) — восьмой.

Новость по теме
В «Оренбурге» прокомментировали разгром «Краснодара» со счётом 5:1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022