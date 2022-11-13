Агент Сычевого прокомментировал хет-трик нападающего в матче с «Краснодаром»

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, после матча оренбуржцев с «Краснодаром» (5:1) прокомментировал удачную игру своего клиента. Форвард в этой встрече оформил идеальный хет-трик.



«Есть ли у Сычевого потолок? Он есть у любого футболиста — где-то ниже, где-то выше. Будем надеяться, что Володя его ещё не достиг. Сегодня он играл на эмоциональном подъёме из-за вызова в сборную, плюс приз перед матчем ему вручили. Ну и надо сказать про партнёров — все отлично себя проявили. Всё это способствовало хет-трику.



Голевое чутьё он за паузу не растеряет. Если оно есть, то его не потерять. Важно будет хорошо на сборах поработать, тогда всё будет отлично», – сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.